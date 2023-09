Pnrr: Fitto, al lavoro su quinta rata e proposta di modifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Pnrr, "è in corso un confronto con la Commissione europea. Ieri c’è stata l’approvazione delle modifiche alla quarta rata, ora avvieremo la verifica degli obiettivi e metteremo in campo le azioni collegate al raggiungimento degli obiettivi della quinta rata e il confronto con la Commissione sulla proposta di modifica presentato il 7 agosto". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, per le Politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto, in audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. “All’interno della modifica – ha spiegato – c’è una parte relativa alle modifiche degli obiettivi, una relativa alla proposta di un capitolo aggiuntivo sul fronte energetico, il Repower Eu, e una e terza parte sullo spostamento di una serie di progetti che rappresentano queste criticità”. (Rin)