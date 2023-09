Frecce tricolori: Crosetto, attività addestrativa non solo esibizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esibizioni delle Frecce tricolori sono in primis un’attività addestrativa. Non sono solo esibizioni di una capacità, che è ciò che percepisce chi la guarda. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo a un’interrogazione sui costi ambientali ed economici relativi alle manifestazioni delle Frecce tricolori. “Il costo di tali attività potrebbe considerarsi quasi nullo. In assenza di manifestazioni, le attività di addestramento avverrebbero comunque”, ha aggiunto. Per quanto riguarda l’impatto ambientale, “l’aeronautica opera nel rispetto della normativa del settore”. (Res)