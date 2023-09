Trasporti: Califano (Pd), Rfi e Trenitalia convocati in Regione martedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il caos sulle linee regionali e la richiesta inoltrata dai consiglieri regionali Pd, Michela Califano e Mario Ciarla, è stata convocata per martedì alle 15 l'audizione dei vertici di Rfi, Trenitalia, Cotral, Astral, i comitati dei pendolari, quelli territoriali e l'assessore regionale competente. "Voglio ringraziare il presidente della VI Commissione, Cosmo Mitrano, per essersi immediatamente attivato dopo la lettera di convocazione protocollata da me e dal collega capogruppo, Mario Ciarla, a seguito dei disservizi sulle linee regionali che in questi giorni stanno martoriando studenti e pendolari – afferma la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano -. Un incontro dovuto nel quale chiederemo conto di quanto successo, di cosa si sia fatto per tamponare questa surreale situazione e se siano previste penali e il rimborso dell'abbonamento di settembre". (Com)