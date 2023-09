Imprese: Adnoc avanza nel tentativo di acquisire di Covestro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Compagnia petrolifera nazionale di Abu Dhabi (Adnoc) avanza nel suo tentativo di di acquisire Covestro, gruppo tedesco per la chimica dei materiali. Rappresentanti dell'Adnoc sarebbero in contatto sulla questione con il governo federale e il ministero dell'Economia e della Protezione del clima di Berlino, secondo quanto il quotidiano “Handelsblatt” ha appreso da “fonti nell'esecutivo e nell'industria”. Inoltre, l'Adnoc starebbe promuovendo “intensamente” il proprio progetto presso il Sindacato del settore minerario, della chimica e dell'energia tedesco (Ig Bce). Per acquisire Covestro, l'Adnoc è disposta a versare 11,6 miliardi di euro, ma tale cifra potrebbe aumentare. A sua volta, Covestro ha comunicato che avvierà presto con il gruppo degli Emirati Arabi Uniti trattative “dall'esito aperto”. Secondo “Handelsblatt”, all'interno del governo tedesco vi sono “sicuramente una o due voci” che criticano l'acquisto di Covestro da parte dell'Adnoc. Tuttavia, è “improbabile” che il ministero dell'Economia e della Protezione del clima vieti l'operazione, a cui l'Ig Bce dovrebbe opporre “scarsa resistenza” purché l'Adnoc si impegni a garantire sedi e posti di lavoro del gruppo per la chimica dei materiali. Questo sarebbe “esattamente” quanto la società di Abu Dhabi intende assicurare all'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz. Per l'Adnoc, Covestro dovrebbe rimanere indipendente e la sua dirigenza, con l'amministratore delegato Markus Steilemann, verrebbe confermata. Allo stesso tempo, la compagnia petrolifera non è interessata a intervenire negli affari operativi del gruppo per la chimica, a cui vuole offrire “sostegno finanziario per i prossimi investimenti”. (Geb)