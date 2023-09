Imprese: Unicredit, Cda convoca assemblea il 27 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Unicredit ha convocato l'assemblea ordinaria e straordinaria per il prossimo 27 ottobre. All'ordine del giorno – si legge in una nota – per la parte ordinaria l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti; per la parte straordinaria, l'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale e le modifiche dello Statuto Sociale per l'adozione del sistema di governance monistico di amministrazione e controllo. (Rin)