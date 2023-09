Brasile: Corte suprema discuterà la depenalizzazione dell'aborto dal prossimo 22 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema federale del Brasile (Stf) discuterà la depenalizzazione dell'aborto entro la 12 settimana a partire dal prossimo 22 settembre. Lo ha stabilito la presidente della Corte, Rosa Weber, che è anche relatrice del caso. La previsione è che la decisione definitiva sia assunta dall'Stf entro il giorno 29 settembre, ultimo giorno di lavoro per Weber, che andrà in pensione a partire dal 1 ottobre. La scorsa settimana la giudice aveva accettato il ricorso presentato dal Partito socialismo è libertà (Psol) che solleva questione di costituzionalità sulla legge che considera illegale l'interruzione volontaria di gravidanza entro la 12ma settimana di gestazione. Il ricorso era stato presentato dal Psol nel 2017. Attualmente la legislazione brasiliana consente l'aborto solo in caso di stupro, di rischio per la vita della donna incinta o in caso di gestazione di feti anencefalici.(Brb)