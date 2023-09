Turismo: Santanchè a Hong Kong, seconda tappa del tour asiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo Daniela Santanchè, dopo la visita in Corea del Sud, a Seul, è atterrata a Hong Kong insieme alla delegazione di imprese italiane al suo seguito (Alis, Arsenale S.p.a., Federterme, Gruppo Msc, Ita Airways, Nicolaus Group, Rocco Forte Hotels, StarHotels) e ha partecipato a una serie di incontri e iniziative con operatori del settore finalizzate a rafforzare la cooperazione Italia-Cina in ambito turistico. Lo riferisce il ministero del Turismo su Facebook. (Com)