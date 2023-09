Montenegro: Spajic (Pes), da ambasciate straniere nessuna pressione su nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono pressioni da parte di ambasciate straniere sulla formazione del nuovo governo del Montenegro. Lo ha dichiarato il leader del movimento Europe Now (Pes) Milojko Spajic, a cui è stato affidato il compito di formare il nuovo esecutivo del Paese. Spajic ha aggiunto che "c'è ancora tempo per formare l'esecutivo", secondo quanto riporta la stampa locale. "Non c'è alcuna pressione. Ci sono Paesi partner che vogliono aiutare il Montenegro. Sono molto interessati a noi perché il Montenegro può essere un leader e un esempio per tutti", ha sottolineato il leader del Pes. Secondo i media del Paese Spajic subisce forti pressioni affinché della futura squadra di governo faccia parte anche la coalizione Per il futuro del Montenegro (Zbcg), filo-serba e vicina al presidente Aleksandar Vucic, mentre dall'altra parte è chiara la posizione della comunità internazionale che si oppone fortemente a ciò. Il 10 agosto Spajic ha ricevuto il mandato per la formazione della squadra di governo dal presidente Jakov Milatovic, il quale scade dopo 90 giorni. (Seb)