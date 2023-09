Nato: Crosetto, difesa non è un costo ma il presupposto di uno Stato libero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa non è un costo ma un investimento, il presupposto di uno Stato libero. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo a un’interrogazione alla Camera sull'impegno assunto in sede Nato a destinare il due per cento del Pil alle spese militari. “Al summit della Nato di Vilnius è stato introdotto un ulteriore vincolo, il 2 per cento non sarà un traguardo ma un punto di partenza per le nuove esigenze dell’Alleanza atlantica”, ha precisato Crosetto. “L’unico governo il cui ministro della Difesa ha parlato delle difficoltà legate a raggiungere il 2 per cento è quello di questo governo”, ha aggiunto Crosetto segnalando che tutti gli esecutivi precedenti hanno sempre riconfermato la promessa di raggiungere l’obiettivo del 2 per cento. (Res)