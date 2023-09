Tunisia-Italia: ambasciatore Saggio partecipa all’apertura Forum commerciale Tunisia-Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d’Italia in Libia, Fabrizio Saggio, assieme al ministro delle Finanze tunisino, Boughdiri Nemsia, ha partecipato all'apertura del Forum commerciale Tunisia-Africa 2023, che si tiene oggi e domani, 21 settembre a Tunisi. Secondo quanto comunicato dall'ambasciata d'Italia in Tunisia in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X (in precedenza Twitter), l'Italia sarà l'ospite d'onore dell'edizione 2024. Quanto alle relazioni bilaterali tra Roma e Tunisi, Saggio ha ribadito “l'importanza di continuare a consolidare gli investimenti italiani in Tunisia e nel continente africano”. Il Forum è organizzato dal Tunisia-Africa Business Council (Tabc), organismo istituito per conferire all'Africa una posizione di rilievo nella politica estera del governo tunisino e per incentivare le attività degli operatori economici tunisini nel continente africano. (Tut)