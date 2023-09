Speciale difesa: presidente tedesco Steinmeier, necessario il rafforzamento della difesa europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina pone l'Europa di fronte a una grande sfida. Finora l'Ue, Germania in testa, ha assicurato a Kiev il suo pieno appoggio militare, politico, economico. Ma è chiaro che senza gli Stati Uniti la resistenza dell'Ucraina non sarebbe stata così efficace. L'Europa rimane militarmente e geopoliticamente debole. E' quanto ha detto il presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier, in una intervista al "Corriere della Sera". Steinmeier ha spiegato che "in realtà non avrebbe dovuto essere la guerra in Ucraina a farci imparare la lezione, avremmo potuto saperlo da tempo che noi europei dobbiamo prendere in mano i nostri interessi di sicurezza. Ho buona memoria e ricordo quanto fu difficile in Germania e in Europa. Io fui tra i ministri che nel 2014 in Galles sottoscrissero l'obiettivo del 2 per cento del Pil per le spese militari e non venni lodato per questo. Il rafforzamento della difesa europea era necessario anche a prescindere dalla guerra in Ucraina. Possiamo prevedere che gli Usa non si ritireranno dall'Europa, ma i loro interessi strategici cambiano alla luce della geopolitica e del crescente ruolo dei Paesi dell'Asia orientale". (Res)