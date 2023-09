Speciale difesa: Arabia Saudita, risultati positivi dei colloqui con la milizia sciita Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita ha espresso soddisfazione per i “risultati positivi” dei colloqui con la milizia sciita ribelle degli Houthi, a sostegno del processo di pace in Yemen, tenuti ieri a Riad con la mediazione del Sultanato dell’Oman. Lo ha dichiarato questa mattina il ministero degli Esteri saudita in un messaggio diffuso sulla piattaforma X (in precedenza Twitter). I colloqui con la delegazione degli Houthi, tenutisi a Riad dal 14 al 18 settembre scorsi, si inscrivono nel quadro dell’iniziativa annunciata nel marzo 2021 dal Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), per porre fine al conflitto in Yemen. Gli incontri sono stati presieduti dall’ambaciatore saudita in Yemen, Mohammed bin Saeed al Jaber, mentre la delegazione degli Houthi era diretta da Mohammed Abdelsalam. A margine degli incontri, inoltre, la delegazione della milizia sciita ha avuto un colloquio con il ministro della Difesa saudita, Khaled bin Salman, che ha ribadito la posizione di Riad “a sostegno dello Yemen e del suo popolo” e la “costante volontà” del Regno di “incoraggiare le parti yemenite a sedere al tavolo delle trattative per giungere a una soluzione politica globale e durevole, sotto l’egida delle Nazioni Unite”. (Res)