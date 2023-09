Speciale difesa: Francia-Germania, ministro Difesa Pistorius, "determinati" nel continuare lo sviluppo dell'Mgcs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia e Germania sono "determinate" nel proseguire lo sviluppo del carro armato del futuro (Mgcs) e nel "porre così le basi di uno dei sistemi blindati più moderni al mondo". Lo ha detto il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, in un'intervista congiunta con l'omologo francese Sebastien lecornu rilasciata al quotidiano "Le Monde". Pistorius ha spiegato che il dossier viene visto da Parigi e Berlino "come un progetto aperto in modo che altri membri partner dell'Unione europea possano integrarlo". I due ministri si incontreranno domani ad Evreux per evocare il dossier. "Valideremo politicamente i bisogni operativi espressi dagli Stati maggiori dei nostri due eserciti", ha spiegato Lecornu, aggiungendo che in questo modo verranno definiti i "pilastri di responsabilità". "Fisseremo un calendario tenendo conto dei bisogni di ognuno", ha affermato il ministro francese. "Della Germania, che deve rigenerare una parte della sua offerta in materia di cavalleria blindata, con la consegna dei carri Leopard all'Ucraina. Ma anche della Francia, che rinnova una parte dei suoi carri armati", ha continuato Lecornu. (Frp)