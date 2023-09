Speciale difesa: Francia-Niger, ministro Difesa Parigi, ritireremo militari se pericolo diventerà "troppo grande"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ritirerà i suoi militari dal Niger se si creerà un pericolo "troppo grande". Lo ha detto il ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu, in un'intervista congiunta rilasciata al quotidiano "Le Monde" insieme all'omologo tedesco Boris Pistorius. "I nostri militari sul posto non sono attualmente in pericolo", ha spiegato Lecornu parlando della situazione in Niger, dove c'è stato un colpo di Stato. "Niamey svolge un ruolo importante nel nostro ritiro logistico dal Mali vicino", ha sottolineato il ministro, spiegando che è sempre positivo "mantenere degli interlocutori sul posto". (Frp)