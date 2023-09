Imprese: TotalEnergies investirà 300 milioni di dollari in joint-venture con gruppo indiano Adani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TotalEnergies investirà 300 milioni di dollari in una joint-venture creata con il gruppo indiano Adani con l'obiettivo di sviluppare la "sua presenza sul mercato indiano delle energie rinnovabili". È quanto si legge in un comunicato diffuso dal gruppo francese. "TotalEnergies e Adani Green Energy Limited (Agel) hanno annunciato di aver concluso un accordo vincolante per creare una nuova joint venture detenuta in parti uguali", si legge nella nota. La nuova società disporrà di un portafoglio che riguarderà il solare e l'eolico "da 1.050 Mwac", spiega il gruppo francese. (Frp)