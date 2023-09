Russia-Cina: Putin, condividiamo posizione su creazione mondo multipolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Cina condividono la posizione sulla necessità di creare un mondo multipolare. È quanto ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, che ha avuto oggi un incontro con il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi. Il titolare del Cremlino ha sottolineato che l'ultima visita in Russia del suo omologo cinese, Xi Jinping, "ha dato un buon impulso allo sviluppo dei legami bilaterali". "Stiamo parlando qui da una posizione unificata sulla formazione di un mondo multipolare, e non di quello basato su alcune regole che (...) cambiano ogni giorno in conformità con i fattori esterni, a beneficio di coloro che hanno inventato questa formula ridicola", ha detto Putin. (Rum)