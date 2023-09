Lazio: gestione associata servizi, oltre 1,6 milioni per comunità montane e unione comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi sono destinati, in particolare, all’organizzazione generale dell’amministrazione, alla gestione finanziaria e contabile, all’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito comunale, compreso il trasporto pubblico. Nonché, all’organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, all’avvio e allo smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, alla polizia municipale e polizia amministrativa locale. Così come alla progettazione e alla gestione del sistema locale dei servizi sociali, alla pianificazione urbanistica e di edilizia in ambito comunale e alle attività di protezione civile. (segue) (Com)