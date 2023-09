Legge Bilancio: Malpezzi (Pd), contro caro scuola sostenere le famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un discorso a parte meritano le mense scolastiche: la ministra Calderone è venuta in parlamento a dire che non c'è alcun rischio per i fondi della Child Guarantee ma non è così ed è tutto fermo. Siamo molto preoccupati - ha continuato - perché la garanzia infanzia riconosce che le mense devono essere un servizio essenziale, un pasto caldo e sano nell'arco della giornata fa parte del tempo scuola che lo Stato deve garantire. Ci aspettiamo dal governo un impegno in legge di bilancio che vada oltre gli annunci e lavoreremo in questa direzione con la responsabile scuola del partito Irene Manzi: l’accesso all’istruzione è un diritto costituzionale di primaria importanza e condizione essenziale per la crescita del Paese”. “Tuttavia, questo diritto rischia di rimanere sulla carta. Sono 1,9 milioni le famiglie in Italia in povertà assoluta (dato 2021) e 2,9 milioni quelle in povertà relativa. Le stesse statistiche ci dicono che sono in gran parte famiglie con figli in età scolare, in cui i genitori hanno difficoltà a causa del caro scuola. Così non si garantisce il pieno accesso all’istruzione”, ha concluso Malpezzi. (Com)