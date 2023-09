Migranti: Bonelli, “Meloni Giano Bifronte, sta con Orban o con l'Europa?”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli, sul fronte dell’immigrazione "Giorgia Meloni è Giano Bifronte, da una parte si accompagna con Ursula Von der Leyen e dice che vuole dialogare con una parte d'Europa, dall'altra si affianca con Orban e i suoi slogan sovranisti e con il presidente polacco che sono i peggiori nemici dell'Italia perché non vogliono sentire parlare di redistribuzione e di revisionare il Regolamento di Dublino. Revisione del Regolamento contro la quale il partito di Meloni e del suo collega di governo Salvini hanno respinto al Parlamento Europeo insieme a Ungheria e Polonia”. "La politica di questo governo – ha proseguito – è assolutamente confusa e inadeguata, e Giorgia Meloni anche oggi all'Onu ha raccontato un sacco di frottole intrise di propaganda. Ad esempio, quella di realizzare i Cpr lontani dai centri abitanti in ogni regione. Questo è impossibile, e i governatori sono stati molto chiari, ma comunque questa non è la soluzione del problema dell'accoglienza. Perché parliamo di veri e propri lager e questo è inaccettabile, ma anche perché questo non risolverebbe il problema delle persone che sino ad oggi sono arrivate, che sono ben 130 mila". "Il problema dei migranti è certamente complesso e non si risolve con la propaganda ma dialogando con le forze europee e incominciando ad aiutare seriamente i paesi africani a fronteggiare la crisi climatica", ha concluso Bonelli. (Rin)