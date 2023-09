Infrastrutture: assessore Lazio, Civitavecchia sarà motore della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la sottoscrizione del protocollo di intesa con il ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed il Comune di Civitavecchia, "finalizzato alla realizzazione di infrastrutture in favore del porto della cittadina tirrenica, la Regione Lazio continua nella sua politica di promozione turistica, infrastrutturale, economica e dei servizi del nostro territorio". Lo dichiara in una nota la vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli. "In particolare, con le opere di miglioramento che verranno finanziate con fondi del Pnrr, l’hub portuale diventerà un motore di sviluppo per Civitavecchia, città che può già puntare su enormi potenzialità di sviluppo e di crescita turistica", conclude Angelilli.(Com)