Sport: tutto pronto per Ryder Cup di golf, il punto della Regione Lazio sui cantieri

- Tutto pronto per l'imminente inizio della Ryder Cup, massima manifestazione sportiva di golf e tra gli eventi principali e più attesi a livello internazionale. In attesa della sfida sui campi tra il team dell'Europa e quello degli Stati Uniti, questa mattina davanti ai cancelli del Marco Simone Golf & Country Club, teatro della competizione, si è tenuto l'atteso sopralluogo per verificare lo stato dei cantieri. All'incontro con i tecnici erano presenti Giancarlo Righini, assessore al Bilancio della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori Pubblici della Regione Lazio, i consiglieri regionali di Fd'I Marco Bertucci e Micol Grasselli, il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo e il vicesindaco di Fonte Nuova Umberto Falcioni. "L'obiettivo di oggi era verificare lo stato dell'arte delle opere realizzate per la Ryder Cup. Gli interventi programmati per la manifestazione sportiva sono stati definiti: ora l'Astral dovrà effettuare altri interventi a corredo di questi e terminarne alcuni, previsti ma al di fuori di questo quadrante: interventi che hanno già avuto l'autorizzazione e che avranno inizio a breve, per esaudire completamente le richieste fatte dai territori", ha spiegato l'assessore Manuela Rinaldi. (segue) (Com)