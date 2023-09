Sport: tutto pronto per Ryder Cup di golf, il punto della Regione Lazio sui cantieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un sopralluogo importante, i tecnici hanno rassicurato che la rinnovata viabilità principale per la Ryder Cup è stata regolarmente consegnata. Sappiamo che restano alcune criticità ancora in corso, in particolare sulla Nomentana ed in questi giorni sulla strada provinciale 28, e conosciamo anche i giorni di passione a livello di viabilità che stanno vivendo i cittadini e che comunque porteranno questo territorio alla ribalta a livello mondiale. Vivremo in prima linea queste giornate, consapevoli che arriveranno e saranno visibili i tanti benefici di una rinnovata viabilità. Chiediamo ancora pazienza in particolare ai pendolari ma ne varrà la pena per il futuro", dichiarano l'assessore Righini e i consiglieri Bertucci e Grasselli. Queste invece le parole del sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo. "Ho chiesto a Regione Lazio e ad Astral, subito dopo la fine dell'evento, di incontrare la nostra cittadinanza e parlare di tutto quello che può essere realizzato dopo la Ryder Cup per completare questo grande processo di miglioramento infrastrutturale scaturito dalla presenza di un evento di portata mondiale che sta per iniziare sul nostro territorio". (Com)