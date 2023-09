Speciale difesa: Nagorno-Karabakh, Stepanakert annuncia cessate di fuoco dalle 12:00

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Artsakh (autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh) e l'Azerbaigian hanno raggiunto un accordo su completa cessazione di fuoco a partire dalle 13:00 (le 12:00 in Italia). Come hanno affermato le autorità di Stepanakert riprese dal portale "Armenia News", l'accordo è stato raggiunto "con la mediazione del comando delle forze di pace russe" dislocate nella regione in seguito al conflitto del 2020. Inoltre, l'accordo prevede "il ritiro delle restanti unità e militari delle Forze armate armene dalla zona di dispiegamento del contingente delle forze di peacekeeping russe" e "lo scioglimento e il completo disarmo delle formazioni armate dell'esercito di difesa del Nagorno-Karabakh". Infine, "l'esercito di difesa del Nagorno-Karabakh" dovrà ritirare le attrezzature pesanti e gli armamenti dalla regione "al fine di smaltirle il prima possibile". (Rum)