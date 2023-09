Migranti: possibile dibattito su memorandum Tunisia a prossimo Consiglio Affari interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione degli ambasciatori Ue, tenutasi questa mattina, numerosi Stati membri hanno espresso solidarietà all'Italia ed evidenziato la necessità di attuare tempestivamente le misure indicate dalla Commissione europea nel piano di dieci punti, nonché di dare seguito al memorandum d'Intesa con la Tunisia. È quanto si apprende da fonti diplomatiche europee. Inoltre, è emerso un generale consenso sull'esigenza che l'agenda del prossimo Consiglio Affari interni, che si svolgerà il prossimo 28 settembre, possa essere aggiornata a seguito degli sviluppi recenti, e che i ministri possano ricevere dalla Commissione una informativa completa sullo stato dell'arte della situazione, in particolare sul memorandum con la Tunisia. Come specifica la fonte, nel prossimo Consiglio Affari generali gli Stati membri potrebbero ottenere anche uno scambio di vedute effettivo con la presidenza spagnola sul tema, anziché un punto informativo. (Beb)