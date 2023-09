I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: riunione del Gruppo dei cinque a New York su iniziativa francese - Il Gruppo dei cinque, insieme di Paesi di cui fanno parte Stati Uniti, Francia, Arabia Saudita, Egitto e Qatar, si è riunito ieri a New York, su invito di Parigi, presso la sede della missione permanente francese all’Onu. Lo ha riferito il quotidiano libanese “Nidaa al Watan”, aggiungendo che al termine dell’incontro, durato circa mezz’ora, il gruppo, che si occupa da mesi del fascicolo delle elezioni presidenziali in Libano, non ha rilasciato dichiarazioni. Tuttavia, secondo lo stesso quotidiano, circolano voci di divergenze tra Usa e Francia. Durante i colloqui, i rappresentanti dei cinque Paesi avrebbero discusso dell’ultima missione in Libano dell’inviato speciale della presidenza della Repubblica francese, Jean-Yves Le Drian, dopo la quale, secondo Parigi, vi sono ancora ostacoli per la tenuta di elezioni presidenziali nel Paese dei cedri. (segue) (Res)