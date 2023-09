© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: scontri tra Forze di liberazione di Afrin e gruppo islamico a est di Aleppo - Violenti scontri sono scoppiati ieri sera tra le Forze di liberazione di Afrin, gruppo armato curdo affiliato alle Unità di protezione popolare (Ypg), e la coalizione di milizie islamiche salafite Ahrar al Sham nella campagna di Al Bab, lungo l’asse tra Abla e Tal Battal, a est di Aleppo. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, aggiungendo che al fianco delle Forze di liberazione di Afrin si sono schierati i militari delle Forze armate di Damasco. Secondo l’Osservatorio, non vi sono, al momento, informazioni sul bilancio delle vittime, né sui danni materiali. Vale la pena ricordare che Ahrar al Sham, principale organizzazione del Fronte islamico siriano, aveva ricevuto in passato il sostegno di Turchia, Qatar e Arabia Saudita. (segue) (Res)