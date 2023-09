© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yemen: media, importante presenza rappresentanti del sud all’Assemblea generale Onu - Per la prima volta dall’unificazione politica dello Yemen, avvenuta nel 1990, rappresentanti del Sud sono inclusi in una delegazione rappresentativa del Paese che prende parte a una sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. Come riferisce il quotidiano yemenita “Al Ayyam”, con sede nella città portuale meridionale di Aden e vicino al Movimento per il sud (sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti), nella delegazione yemenita impegnata nei lavori della 78ma sessione dell’Assemblea generale Onu, guidata dal presidente del Consiglio direttivo presidenziale, Rashad al Alimi, figura anche Aidaroos al Zubaidi, vice presidente del Consiglio direttivo presidenziale e presidente del Consiglio di transizione per il sud. “E’ un’opportunità importante per i rappresentanti del sud di far ascoltare la propria voce e di illustrare al mondo la giustizia della loro causa, dopo decenni di oppressione”. Dal 1990, infatti, lo Yemen meridionale è stato attraversato da diverse ondate di malcontento nei confonti delle autorità di Sanaa, accusate di aver condotto l’unificazione del Paese come una guerra di conquista del sud da parte del Nord. Una di queste ondate era sfociata nella guerra civile del 1994, conclusasi in breve tempo con una vittoria di Sanaa. Peraltro, molti esponenti politici dello Yemen meridionale provenivano dalla classe dirigente della Repubblica democratica popolare dello Yemen, nata nel 1967 dopo la fine del protettorato britannico e retta da una costituzione di matrice marxista. Tra i principali fautori dell’autonomia del sud, infatti, c’era il Partito socialista dello Yemen. (segue) (Res)