I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Municipio Roma I: la presidente scrive al Comune e restituisce competenze su alcune aree - La presidente del Municipio Roma I, Lorenza Bonaccorsi, restituisce al Comune le competenze sulla gestione di alcune aree del suo territorio. Si tratta di piazza Pepe all'Esquilino; via Pretoriano tra Termini e il Policlinico; l'area di via Cipro antistante la stazione della metropolitana; piazzale dei Partigiani e piazzale Ostiense. In una lettera, pubblicata dal quotidiano "Il Messaggero", infatti, la minisindaca scrive: “Restituisco i poteri al Comune, perché è talmente alta l'emergenza sociale che non siamo in grado di affrontare queste situazioni. Dovremmo avere maggiore forza in termini di risorse, competenze e personale”. Tra le motivazioni della decisione Bonaccorsi lamenta “incongruenza generale burocratica e amministrativa”. Per quanto riguarda la zona dell'Esquilino nella lettera la presidente ricorda di aver “incontrato alcuni mesi fa i cittadini dell'Esquilino per trovare una soluzione contro il degrado a piazza Pepe" ma "è impossibile intervenire sulla questione principale, lo spaccio di droga, se non vengono collocate in strade più pattuglie". Per quanto riguarda Viale Pretoriano Bonaccorsi invece spiega che "vengono sgomberate le occupazioni abusive intorno alle Mura Aureliane, ma siccome si fa fatica a controllare l'area, gli stessi occupanti ritornano indisturbati". (segue) (Rer)