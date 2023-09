I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: Bonaccini, su Cpr non siamo disponibili, da governo parole al vento - Sul fronte dell'immigrazione "il governo sta facendo un disastro" e "noi non ci rendiamo disponibili a nulla se parliamo di parole al vento. Sui Cpr per me oggi sono parole vuote e non se ne parla assolutamente" se scavalchi il dialogo con gli enti locali. Lo ha dichiarato il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo a "24 Mattino" Radio24”. "Ci vuole un tavolo permanente che accolga chi arriva, abbiamo bisogno di un’accoglienza diffusa altrimenti si rischia di vedere le tendopoli nelle nostre città e sarebbe il fallimento completo”. (segue) (Rin)