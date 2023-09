I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Economia: Bonomi, dati negativi su Pil e crescita prevedibili, sostenere imprese verso transizione - I dati negativi su crescita e Pil “è triste dirlo, ma li avevamo anticipati. La contrazione del commercio internazionale si stava registrando e, siccome siamo un’economia fortemente incentrata sull’export, se il commercio internazionale rallenta, noi ne risentiamo in maniera importante”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo a “Restart”, su Rai 3. “Stiamo assistendo a una riconfigurazione della catena del valore aggiunto, per cui dobbiamo impegnarci molto nel sostegno alle nostre imprese sulla transizione verde e su quella digitale, che vanno gestite, non subite”, ha concluso. (segue) (Rin)