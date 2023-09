© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senato: ok a ddl su pratica sportiva e Giochi gioventù nelle scuole - L'Aula del Senato ha approvato con 145 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, il ddl in materia di promozione della pratica sportiva nelle scuole e per l'istituzione dei Nuovi giochi della gioventù. Il testo passa ora alla Camera. (segue) (Rin)