I fatti del giorno - Italia (4)

- Istat: 26 miliardi di spesa in ricerca e sviluppo nel 2021, imprese non tornano a livelli pre-crisi - Nel 2021 si registra un discreto recupero delle attività di ricerca e sviluppo dopo la contrazione registrata nel 2020 a causa della crisi pandemica. La spesa complessiva in ricerca e sviluppo intra-muros, effettuata da imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni private non profit e università, che nel 2021 ammonta a circa 26,0 miliardi di euro, aumenta del 3,8 per cento rispetto al 2020 ed è inferiore di appena l’1 per cento rispetto al 2019. È quanto si legge in un report Istat. Tuttavia, la ripresa della spesa investe prevalentemente le istituzioni pubbliche (+9,7 per cento) e le università (+7,9 per cento). Il non profit continua a registrare un incremento costante (+1,9 per cento), mentre nel settore delle imprese la crescita della spesa (+1,1 per cento) è modesta e interessa soltanto le imprese di maggiore dimensione. Nel settore delle imprese l’aumento così contenuto dipende sostanzialmente dal minor numero di imprese che hanno complessivamente svolto attività di ricerca e sviluppo nel corso del 2021 (14.172 unità contro le circa 15.718 del 2020), mentre aumenta la spesa sostenuta dalle imprese già attive in ricerca e sviluppo nel 2020 (+5,9 per cento). L’incidenza percentuale della spesa sul Pil risulta pari all’1,45 per cento, in diminuzione rispetto all’anno precedente (1,51 per cento). La spesa in ricerca e sviluppo delle imprese sul Pil è pari allo 0,88 per cento, anch’essa in calo rispetto al 2020 (-0,05 punti percentuali). Per il 2022 i dati preliminari indicano un peggioramento della spesa in ricerca e sviluppo delle imprese (-2,9 per cento rispetto al 2021). È invece stimata per il 2023 una ripresa in grado di riportare i valori di spesa a livelli superiori al 2021: secondo le previsioni la spesa delle imprese aumenterà raggiungendo il valore di circa 16 miliardi di euro (+5,2 per cento rispetto al 2022). Nel settore delle istituzioni pubbliche i dati preliminari 2022 evidenziano un aumento della spesa in ricerca e sviluppo intra-muros del 5,6 per cento rispetto al 2021. L’andamento crescente prosegue nel 2023: l’aumento previsto è pari al 12,2 per cento rispetto all’anno precedente. Anche per le istituzioni private non profit si prevede un aumento della spesa sia nel 2022 (+4,3 per cento) che nel 2023 (+8,6 per cento). (segue) (Rin)