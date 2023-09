I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia-Germania: Mattarella e Steinmeier a Ortigia, ora l’incontro fra le delegazioni - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto al castello Maniace di Ortigia, in Sicilia, il presidente della Repubblica federale tedesca Frank Walter Steinmeier, in Italia per la premiazione del “Premio dei presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania”, che si terrà questo pomeriggio al teatro comunale della città siciliana. Questa mattina, invece, si tengono gli incontri fra le delegazioni ufficiali, cui seguirà un pranzo. Stasera i due presidenti saranno al teatro Greco per assistere alla rappresentazione dell’Ulisse. (Rin)