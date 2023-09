I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paraguay: presidente Pena, fare entrare Taiwan tra i membri delle Nazioni Unite - Il presidente del Paraguay, Santiago Pena, ha chiesto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite di fare entrare Taiwan tra i suoi membri. “Il Paraguay ritiene che la struttura organica e funzionale dell’Onu debba riflettere la dinamica dello scenario internazionale su basi partecipative, democratiche ed eque per promuovere la pace, la sicurezza e la prosperità dei nostri paesi in uguali condizioni (…). In questo senso in governo del Paraguay esprime il suo sostegno affinché la Repubblica di Cina divenga parte integrale del sistema delle Nazioni Unite”, ha detto il capo dello stato al suo primo intervento alla plenaria. (segue) (Res)