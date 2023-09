I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile-Ucraina: oggi incontro Lula-Zelensky a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite - Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, incontrerà oggi l'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, in un incontro bilaterale a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. Lo riferisce a "Nova", l'ufficio stampa della presidenza della Repubblica. L'incontro è stato fissato per il pomeriggio, al termine del bilaterale tra Lula e il presidente statunitense, Joe Biden. Nel suo intervento di ieri alla plenaria dell'Assemblea generale Lula ha insistito sulla necessità di creare spazio per i negoziati sull’Ucraina. “Conosciamo le sofferenze causate da tutte le guerre”, ha detto Lula, citando la crisi in corso ad Haiti, la guerra in Yemen, il conflitto israelo-palestinese, tra gli altri. “L’Ucraina espone la nostra inabilità di mettere in pratica i principi della Carta delle Nazioni Unite, ma nessuna soluzione durerà se non sarà basata sul dialogo, bisogna creare spazio per i negoziati”, ha detto il presidente brasiliano. (segue) (Res)