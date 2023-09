I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- El Salvador: presidente Bukele difende la guerra alle pandillas, "non esiste una ricetta per tutti" - Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha difeso nel suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite la strategia del suo governo contro le bande armate, le cosiddette “pandillas”, respingendo le critiche di violazioni dei diritti fondamentali giunte dalle stesse Nazioni Unite. “Abbiamo deciso di ripulire il potere giudiziario e il sistema carcerario. Inoltre, abbiamo modificato le leggi per garantire che i terroristi non uscissero nuovamente di prigione (…). Alcuni Paesi, i media, alcuni esperti hanno iniziato un attacco sistematico contro ciascuna delle decisioni che abbiamo preso", ha detto Bukele. Il presidente salvadoregno ha quindi difeso le decisioni prese come un “diritto legittimo a governarsi da soli” e le ha descritte come un “successo clamoroso”. “Non esiste una sola ricetta, non una sola formula che funzioni allo stesso modo per tutti”, ha dichiarato. (Res)