Benzina: Schlein, da extra gettito un miliardo vada a tpl

- “Meloni prometteva di tagliare le accise e invece sono aumentate, il prezzo della benzina lo scorso anno era a 1,6 euro al litro e oggi è a 2 euro. Queste sono le tante promesse elettorali tradite dal governo. Siccome questo produce un extra-reddito Iva stimato a due miliardi per lo Stato, noi proponiamo che un miliardo venga messo a disposizione delle famiglie in fasce di reddito più fragili, mentre un miliardo venga messo a sostegno del trasporto pubblico locale”. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, intervenendo alla conferenza stampa “Cinque proposte del Partito Democratico contro il Carovita”. "Ricordiamo alla Meloni - ha spiegato - che al governo ci sono loro, siamo noi che da un anno aspettiamo le iniziative del governo che sostengano famiglie con salari troppo bassi. Stiamo aspettando da un anno iniziative di un governo che non sa ancora di essere al governo”. (Rin)