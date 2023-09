Cultura: all'aeroporto di Fiumicino la "Medea" del Teatro patologico incanta i passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo Tokyo, New York, Johannesburg e Londra, dieci attori della compagnia del Teatro patologico di Roma si sono esibiti nella suggestiva piazza dell’area di imbarco A del Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino. Incantando e coinvolgendo i passeggeri in transito e aggiungendo un tocco di inattesa magia al loro viaggio, gli attori hanno interpretato una delle scene più significative della tragedia greca “Medea” di Euripide: la performance ha aggiunto un tocco di inattesa magia all'attesa del volo. Con un riadattamento del direttore artistico e fondatore della compagnia stabile del Teatro patologico, Dario D’Ambrosi, per la prima volta la onlus si esibisce in un aeroporto. “La compagnia del Teatro patologico è una realtà importante della nostra cultura”, ha detto il presidentedi Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata. “Prossimamente faranno delle manifestazioni importanti in cui sarà presente anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella - ha spiegato -. Ospitando qui la loro performance, Aeroporti di Roma vuole trasmettere l'importanza dell’inclusione e offrire al viaggiatore che arriva in Italia o che lascia l’Italia un segno fondante della nostra cultura. Esponiamo tante opere del passato e del presente e vogliamo dare spazio a tutte le forme culturali”. (segue) (Rer)