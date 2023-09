Cultura: all'aeroporto di Fiumicino la "Medea" del Teatro patologico incanta i passeggeri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La compagnia fa dell’inclusione e dell’uguaglianza i propri principi di riferimento. Quest'opera teatrale è il segno dell’attenzione che poniamo nel garantire a tutti la possibilità di manifestare la propria personalità”, ha concluso Nunziata. La performance, che rappresenta temi, paure e drammi ancora attuali, è terminata con una danza rituale, coinvolgendo attori professionisti e attori diversamente abili che, accompagnati al pianoforte, hanno recitato in greco antico. Ai presenti è stata consegnata una t-shirt con il messaggio “Io sono un po’ matto…e tu?” a lasciare intendere come sia profondamente sbagliato giudicare il prossimo, visto che in ognuno può albergare un briciolo di sana follia. (segue) (Rer)