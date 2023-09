Cultura: all'aeroporto di Fiumicino la "Medea" del Teatro patologico incanta i passeggeri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spettacolo teatrale ha coinvolto attori professionisti e attori diversamente abili che, accompagnati al pianoforte dal maestro Francesco Santalucia, hanno recitato in greco antico questo frammento della tragedia “Medea” di Euripide, riadattato da D’Ambrosi. A introdurre la performance dopo il saluto del sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, insieme al presidente di Aeroporti di Roma Nunziata, è intervenuto anche il giornalista Rai Domenico Iannacone che, in una delle puntate del programma d’inchiesta da lui ideato “I dieci comandamenti” su Rai3, ha ospitato e raccontato il lavoro della compagnia, dimostrando una grande sensibilità per il Teatro Sociale. (Rer)