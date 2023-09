Germania: al via processo contro iraniano accusato di pianificare attentato jihadista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto oggi al tribunale di Dortmund il processo contro un 26enne iraniano accusato di pianificare un attentato di matrice jihadista in Germania, arrestato con il fratello a Castrop-Rauxel nella notte del 7-8 gennaio scorso e da allora detenuto. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, sull'iraniano pende un'ulteriore capo di imputazione: finanziamento al terrorismo. Per la Procura generale di Duesseldorf che ha indagato sul caso, al più tardi entro la fine di ottobre del 2022, l'arrestato avrebbe deciso di compiere un attentato dinamitardo con movente jihadista, impiegando “ricina o un composto a base di cianuro”. L'obiettivo era “uccidere più persone possibile”. Secondo quanto comunicato dal tribunale di Dortmund, a ottobre del 2022 e “più volte” nel dicembre successivo, l'iraniano ha consultato siti Internet sulla produzione di ricina e cianuro e “ha salvato tutte le informazioni sul proprio cellulare”. A gennaio del 2023, il presunto terrorista “aveva raccolto tutti i componenti necessari per la produzione del cianuro”. (segue) (Geb)