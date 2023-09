Germania: al via processo contro iraniano accusato di pianificare attentato jihadista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad allertare l'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) sui piani dell'iraniano sarebbe stata la Fbi degli Stati Uniti. Il Bka ha comunicato che, “poco prima della mezzanotte del 20 dicembre 2022”, venne informato di un possibile attentato a capodanno. Indagini successive hanno portato a localizzare nel Nordreno-Vestfalia un “possibile” obiettivo. A Castrop-Rauxel, l'iraniano è stato arrestato con il fratello di 32 anni, inizialmente il principale sospettato per i piani terroristici. Di confessione sunnita, i due si erano informati sulla fabbricazione di ordigni esplosivi e avevano cercato di procurarsi le tossine. L'attentato di capodanno sarebbe stato rinviato a causa della mancata consegna di uno dei veleni. Sospetto simpatizzante dello Stato islamico, il fratello maggiore è giunto in Germania nel 2015 e ha presentato richiesta di asilo come cristiano perseguitato in Iran. All'uomo è stato concesso un permesso di soggiorno di tre anni in due occasioni, con l'ultimo titolo valido fino alla fine di luglio scorso. Il fratello minore era stato condannato in Germania a sette anni di reclusione nel 2019 per tentato omicidio. Ancora detenuto in un centro di riabilitazione per dipendenze ad Hagen, il sospetto terrorista si trovava presso l'abitazione del fratello quando è stato arrestato perché gli era stato concesso di trascorrere il fine settimana con il familiare. Nell'abitazione dei due iraniani non sono stati ritrovati né esplosivi né cianuro o ricina. Il procedimento contro il 32enne è stato interrotto per mancanza di sospetti sufficienti, portando al suo rilascio. (Geb)