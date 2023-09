Gioco: Forum Acadi, oltre 65 mila aziende filiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo vissuto e stiamo vivendo come persone e come imprese la cosiddetta 'permacrisi', e cioè crisi su crisi storiche di questa stagione drammatica. Dalla pandemia alla guerra nel nostro continente, all’emergenza climatica, al costo delle materie prime ed energetiche, all’inflazione, alla rivoluzione digitale. E oggi la situazione economica presenta alcuni motivi di preoccupazione", ha sottolineato Sangalli, che ha aggiunto: "Proprio in questi giorni il nostro ufficio studi stima, in ribasso, la crescita tendenziale annua del Pil dello 0,8 per cento, e i consumi sono ancora deboli, tanto che le famiglie hanno perso in due anni 17 mila e 600 euro in termini di potere d’acquisto. Anche occupazione e produzione mostrano segni di fragilità. Serve un’operazione di fiducia attraverso la detassazione degli aumenti contrattuali e delle tredicesime e confermando, anche per il 2024, la riduzione del cuneo fiscale. Sarebbe una boccata di ossigeno in grado di rimettere in moto i consumi e la nostra economia”. Al confronto sul futuro del settore hanno partecipato inoltre la sottosegretaria all’Economia, Lucia Albano; il direttore Giochi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Mario Lollobrigida; il presidente della commissione Finanze della Camera dei deputati, Marco Osnato; il comandante del Nucleo speciale Commissioni parlamentari d’inchiesta della Guardia di finanza, Claudio Ramponi; il direttore del Servizio controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, Vincenzo Nicolì; il presidente aggiunto della Corte dei conti, Tommaso Miele. (Rin)