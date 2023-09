Economia: Bonomi, valutare commissario agli investimenti per aumentare nostra attrattività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario pensare all’attrattività del nostro Paese e, siccome investire in Italia è molto complesso, penso si potrebbe pensare a un commissario agli investimenti. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo a “Restart”, su Rai 3. Questo perché, ha spiegato Bonomi, “quando si compete con gli altri Stati membri, bisogna essere in grado di dare soluzioni” a chi vuole investire nel nostro Paese, “e non dipendere da cento enti”. (Rin)