Roma: Civica (Uil), senza investimenti in Atac e Ama non si rilanciano trasporti e rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La storia di Agenzia Nova è racchiusa nei suoi prodotti, in quei lanci di agenzia che ci informano puntualmente su ciò che sta accadendo intorno a noi" Alberto Civica

segretario generale di Uil Lazio

21 luglio 2021

- Senza investimenti nelle aziende comunali Atac e Ama è impossibile rilanciare il sistema dei trasporti e della raccolta dei rifiuti a Roma. Lo ha spiegato il segretario generale della Uil di Roma e Lazio, Alberto Civica, interpellato da “Agenzia Nova”. “In Atac finalmente si è usciti dalla semplificazione, applicata dal M5s, con il concordato fallimentare ma se non si fanno gli investimenti, sui mezzi e sulle persone, non potenzi mai il sistema pubblico – ha detto Civica –. Ama ha un problema grosso come una casa, non riesce ad avere un numero di persone adeguato a svolgere il servizio e non fa investimenti sulle nuove tecnologie. Si è parlato tanto dei cassonetti intelligenti e di tariffa puntuale, ma se non c'è un posto dove conferire i rifiuti e non si fa la differenziata, i problemi restano. Sulla carta, nel piano rifiuti di Gualtieri, c’è scritto tutto, il problema è che non abbiamo capito in quanto tempo lo realizzeranno il piano rifiuti. Al momento, per quello che sappiamo, non è partito ancora nulla”. (Rer)