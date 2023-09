Pil: Mulè (FI), economia italiana solida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'economia italiana oggi è ben salda, lo confermano i dati sulla crescita del Pil, che è superiore a quella che si registra in Germania, insieme ai dati sull'occupazione e agli altri fondamentali: sono dati che non fanno di noi il malato d'Europa ed è questa la differenza rispetto al 2011 quando il nostro Paese fu vittima della speculazione internazionale, avviata in primis dalla Germania che oggi è il vero malato dell'Europa". Lo afferma il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, intervenendo a "Radio Anch'Io", su Rai Radio 1. Il parlamentare 'azzurro' spiega che: "Quel che è certo è che oggi l'Italia paga gli interessi sul proprio debito pubblico ed è un paese credibile, altrimenti i nostri titoli di Stato non troverebbero acquirenti. Oggi si torna a parlare di spread ma non vi è alcuna emergenza, al più una normalissima turbolenza". (Rin)