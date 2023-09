Lavoro: Civica (Uil), avevamo chiesto patto per buona occupazione a Roma, tutto fermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

segretario generale di Uil Lazio

21 luglio 2021

- Per favorire la buona occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare sui cantieri, “avevamo chiesto al sindaco, soprattutto per le opere del Giubileo, che il Comune di Roma si facesse garante, nei confronti di chi vince la gara, delle relazioni sindacali per garantire buona occupazione e sicurezza sul lavoro. Gualtieri aveva promesso una clausola in tutti i contratti di appalto ma fino ad adesso non è stato fatto”. Lo ha detto il segretario generale della Uil di Roma e Lazio, Alberto Civica, interpellato da “Agenzia Nova”. “Sappiamo – ha aggiunto – che le categorie degli edili stanno chiedendo anche loro un accordo, col Comune di Roma, in questo senso. Evidentemente qualche problema c’è, se non lo si fa. Però poi nascono le contestazioni, le manifestazioni e si rallentano i lavori. E rischiamo che arrivi una ditta che con i soldi pubblici applica un contratto pirata, così l'imprenditore fa i suoi guadagni a scapito dei lavoratori, e avremo alla fine una città più povera nonostante le tante risorse in arrivo”.(Rer)