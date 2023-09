Ue: Mulè (FI), nuovo patto di stabilità sia fatto per la crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La revisione che sta per essere fatta in Europa sulle politiche di bilancio e sul patto di stabilità deve avere due architravi, la crescita e la sostenibilità dei conti pubblici, ma quello che deve essere ben presente a tutti è che avere una controparte con una crescita elevata e costante é la miglior garanzia per chi presta i soldi". Lo dice Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, intervistato a "Radio Anch'Io", su Rai Radio 1. Il deputato sottolinea che: "Siamo in un momento cruciale da punto di vista contabile e fiscale, perché a Bruxelles si deve decidere quale sarà la prospettiva dei debiti pubblici nazionali per i prossimi anni e questo non si deve trasformare in una zavorra o peggio in una mina sul cammino della crescita di alcuni paesi a discapito di altri". (Rin)