Spagna: Belarra (Podemos), interesse da parte di molti attori a farci smettere di fare politica

- In Spagna c'è un interesse da parte di molti attori che Unidas Podemos (Up) "smetta di fare politica" ed è molto importante spiegare che continuerà a farla "con autonomia" e con la sua "capacità e coraggio di trasformare". Lo ha affermato in un'intervista a "Tve", la segretaria generale di Up e ministra uscente per i Diritti sociali, Ione Belarra. Alla domanda se avesse trasmesso alla leader di Sumar, Yolanda Diaz, la proposta del suo partito di riconfermare in un futuro governo Sanchez la presidenza della ministra dell'Uguaglianza, Irene Montero, la segretaria generale ha replicato che sarebbe "la migliore rappresentante", ma che su questa questione chi deve rispondere è Yolanda Diaz. In ogni caso, Belarra ha insistito sul fatto che Podemos "deve essere rappresentato" nel probabile esecutivo di coalizione progressista. "Quello che Podemos sta cercando di apportare è avere un governo stabile e coraggioso", aggiungendo come la prossima legislatura non debba concentrarsi solo sulla risoluzione della crisi territoriale, ma anche su altre questioni come il caro affitti e le trasformazioni femministe in corso. (Spm)