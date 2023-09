Lavoro: Civica (Uil), governo ci ascolti o autunno di scioperi, Rocca e Gualtieri ci aiutino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- L’andamento dell’autunno, dal punto di vista delle manifestazioni e scioperi del mondo del lavoro, “dipenderà molto da quello che succede a livello nazionale. Se tutte le aspettative che abbiamo rappresentato al governo verranno disattese, dalle pensioni al rinnovo dei contratti; se non si riuscirà con la Regione e col Comune ad attivare una serie di battaglie condivise, ad esempio andare insieme dal governo a chiedere più soldi per Roma, allora c’è il rischio che possa nascere qualche mobilitazione, anche spontanea, con cui poi si dovranno fare i conti”. Lo ha detto il segretario generale della Uil di Roma e Lazio, Alberto Civica, interpellato da “Agenzia Nova”. “Roma è un po' lo specchio del Paese – ha aggiunto –. Il sindacato c’è ed è pronto a bussare alla porta del governo, ma vorremmo che ci fossero pure il sindaco Gualtieri e il presidente Rocca. E settembre e ottobre sono i mesi in cui bisogna fare una scelta o non si va da nessuna parte”.(Rer)